Notte di far west a Pianura, periferia occidentale di Napoli, dove per diverse ore sono stati esplosi numerosi colpi d’arma da fuoco in più zone del quartiere e dove, intorno alle 8 del mattino, c’è stato un inseguimento da parte della polizia che non senza difficoltà ha fermato due uomini armati di pistole a bordo di uno scooter.

Spari in più zone del quartiere

Spari sono stati registrati sia nelle traverse di via Napoli, dove insistono diverse piazze di spaccio, sia in piazza San Giorgio, sia in via Evangelista Torricelli, altra zona ‘calda’ della malavita organizzata. I pistoleri, stando a quanto ricostruito dal Riformista, pronunciavano i nomi dei presunti rivali prima di esplodere i colpi d’arma da fuoco in aria.

Stese con dedica, donna ferita lievemente

Diverse stese con dedica insomma. Una donna, che si trovava in piazza san Giorgio, è rimasta ferita alla mano probabilmente dal rimbalzo di un proiettile. Curata direttamente dalla postazione dell’ambulanza del 118 presente nella vicina via Giorgio De’ Grassi, le sue condizioni non sono gravi.

Fermati due uomini armati

Una notte di pura follia quella registrata nel quartiere napoletano. Poi in mattinata, dopo l’allarme lanciato da alcuni residenti di piazza San Giorgio, sono intervenuti gli agenti del Commissariato locale e di quello di Bagnoli. Nel corso delle attività, gli operatori si sono imbattuti in due uomini sospetti che, a bordo di un motociclo, hanno intrapreso manovre brusche al fine di aggirare il controllo. Ne è nato un pericoloso inseguimento per le strade del quartiere con gli agenti che sono riusciti a bloccarli e nel corso della perquisizione hanno trovato i due in possesso di altrettante armi. Potrebbero essere stati loro a seminare il panico nelle strade di Pianura ma saranno le attività investigative condotte dalla polizia a cristallizzarlo.

Ore di panico in una zona, come quella di piazza San Giorgio, dove già dalle 10 erano in programma le prime comunioni nell’omonima chiesa.

