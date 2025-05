Un doppio blitz di polizia e carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, guidata da Nicola Gratteri, e dalla Procura Minorile diretta da Patrizia Imperato, è stato effettuato nelle prime ore di giovedì 8 maggio nel centro del capoluogo partenopeo, in particolari tra i quartieri Sanità e Mercato.

Tre ordinanze nei confronti di 16 persone (tra cui sei minori), alcune minorenni, ritenute responsabili sia dell’omicidio di Emanuele Tufano, 15 anni, ucciso in una traversa di corso Umberto nella notte del 24 ottobre 2024, e di Emanuele Durante, 20 anni, ucciso lo scorso 15 marzo in via Santa Teresa degli Scalzi, non molto lontano dal Museo Nazionale, mentre era alla guida della sua Smart in compagnia della fidanzata.

L’omicidio di Emanuele Tufano, 15 anni: pioggia di piombo tra paranze

Due omicidi avvenuti a 5 mesi di distanza ma che sarebbero collegati tra loro. Tufano, incensurato, venne raggiunto da un proiettile alla schiena nel corso di un conflitto a fuoco avvenuto all’angolo tra via Carmeniello al Mercato e il Corso Umberto I tra due paranze: una proveniente dal Rione Sanità, di cui faceva parte (almeno in dieci in sella a cinque motorini), l’altra da piazza Mercato e composta da almeno quattro persone a bordo di due scooter.

Nel video diffuso dalla polizia si vedono almeno quattro scooter tornare nel Rione Sanità dopo la pioggia di piombo. Una telecamera registra gli spari, almeno 11, prima della fuga dei rispettivi gruppi. A terra resta Tufano, feriti due suoi amici: un 17enne raggiunto da un colpo d’arma da fuoco al braccio e un 14enne che ha riportato escoriazioni alla testa.

Per questo episodio sono state arrestate 14 persone: otto maggiorenni, sei minorenni. Dovranno rispondere di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione di armi da fuoco tutti aggravati dalle modalità mafiose. In un secondo filmato, sempre diffuso dalla polizia, si vedono una serie di foto di ragazzini armati di pistole e fucili. Foto diffuse anche sui social.

L’omicidio di Emanuele Durante nel traffico: killer senza casco

Per l’omicidio di Emanuele Durante, avvenuto poco dopo le 18 di sabato in una trafficata via Santa Teresa degli Scalzi sono state arrestate due persone. Nel video diffuso dai carabinieri si vedono i due presunti responsabili prima effettuare un sopralluogo in scooter vicino alla Smart nera parcheggiata. Poi le telecamere immortalano la scena dell’omicidio con i due killer, clamorosamente a volto scoperto, che affiancano la mini-vettura con Durante alla guida, esplodono un colpo d’arma da fuoco nel traffico (si intravede la fiammata), poi fuggono.

Durante è ferito (morirà poco dopo l’arrivo in ospedale), tampona l’auto davanti e poi perde lentamente il controllo della Smart, andando alla deriva nella corsia di marcia opposta. Vicino a lui c’è la fidanzata, sotto choc. I due indagati sono gravemente indiziati di essere responsabili a vario titolo e in concorso tra loro dell’omicidio.

Il comunicato dell’operazione:

Le capillari attività investigative della Squadra Mobile di Napoli hanno consentito di accertare che Tufano Emanuele è stato ucciso nel corso di un gravissimo conflitto a fuoco, iniziato in via Antonietta De Pace e conclusosi in via Carminiello al Mercato, tra due gruppi contrapposti di giovani, alcuni dei quali minorenni, provenienti dai quartieri Sanità e Mercato che, con le tipiche modalità della criminalità organizzata, si sono affrontati utilizzando almeno 5 armi ed esplodendo gli uni contro gli altri, ad altezza d’uomo e con l’intenzione di uccidere, numerosi colpi e, per un errore nell’uso dei mezzi di esecuzione, Tufano Emanuele veniva ucciso da uno dei componenti del suo stesso gruppo della Sanità.

Tale conflitto armato è maturato nell’ambito di contrasti tra gruppi criminali emergenti intenzionati ad acquisire il potere egemonico su diversi quartieri cittadini, mediante atti dimostrativi di supremazia criminale e controllo violento del territorio.

Grazie alle meticolose investigazioni della Squadra Mobile sono state identificate le 14 persone -otto maggiorenni e sei minori- che hanno partecipato allo scontro armato, destinatarie del provvedimento cautelare.

Riguardo all’omicidio di Durante Emanuele, le approfondite indagini compiute dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli hanno permesso di identificarne i due autori e di dimostrare che il gravissimo fatto di sangue è strettamente correlato alla morte di Tufano Emanuele, essendo stato deciso, approvato ed attuato da soggetti appartenenti al gruppo camorristico Sequino del quartiere Sanità, recentemente ricostituitosi per il ritorno in libertà di una serie di affiliati, tra i quali l’indagato Pellecchia Salvatore, scarcerato il 22.1.2025, figlio di Pellecchia Silvestro,

fratello di Pellecchia Maria Grazia, madre di Tufano Emanuele.

Gli indagati a seguito dell’omicidio di Emanuele Tufano hanno maturato la decisione di uccidere

Durante Emanuele non solo e non tanto per vendicare la morte di Tufano ma soprattutto per dimostrare la permanenza della egemonia del clan Sequino sul territorio, anche a fronte di eventi che, seppur non strettamente attinenti a dinamiche di contrasto con altri sodalizi o ad epurazioni interne, nell’ottica del potere criminale minavano l’immagine e la credibilità dei Sequino, tenuto conto dei legami di uno degli indagati con la vittima e dei comportamenti ritenuti profondamente offensivi da parte degli autori del conflitto appartenenti al quartiere Sanità, mostratisi reticenti e irrispettosi nei riguardi del clan Sequino.

Perché è stato ucciso Emanuele Durante?

Stando a recenti informative e al lavoro su strada di carabinieri (che procedono nelle indagini) e polizia, Durante orbitava in una fiorente base di spaccio che è quella di Porta Capuana. Non è chiaro se lavorasse attivamente per la ‘piazza’ o meno. Quel che è certo è che frequentava i pusher e conosceva di conseguenza i capi dell’organizzazione, più di una volta finiti nel mirino delle forze dell’ordine. Potrebbe aver pagato uno sgarro, un debito non saldato, un affronto che nel mondo della malavita viene risolto quasi sempre con un omicidio. E’ un’ipotesi che emerge scavando nel recente passato della vittima. Non è da escludere dunque una ‘epurazione interna’ al sodalizio, ritenuto dagli investigatori contiguo al clan Mazzarella, anche per mandare un messaggio chiaro agli altri componenti.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo