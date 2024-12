Tragedia in strada a Napoli dove una donna di 43 anni, di nazionalità georgiana, è stata colpita alla testa da una piastra metallica caduta da un balcone nella zona compresa tra piazza Garibaldi e via Milano, a pochi passi dalla stazione centrale partenopea. Trasportata in codice rosso all’ospedale Cardarelli, è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero gravi anche se è arrivata in ospedale cosciente.

L’episodio, sul quale sono in corso le indagini della polizia locale, riporta alla memoria quello avvenuto nei mesi scorsi nei Quartieri Spagnoli quando una giovane turista veneta, Chiara Jaconis, venne colpita da una statuetta caduta dai piani alti mentre passeggiava nei vicoli. Ricoverata d’urgenza in ospedale, morì dopo pochi giorni.

Sull’episodio avvenuto intorno alle 13 di mercoledì 4 dicembre, c’è un testimone oculare che dice di aver visto una persona sul balcone da cui è precipitata la piastra metallica trapezoidale. Accertamenti in corso sulla donna, di nazionalità ucraina, che risiede nell’appartamento. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Gli agenti dell’Unità operativa San Lorenzo hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti al momento dell’accaduto, identificando successivamente proprietari e gestori delle attività presenti nel palazzo coinvolto nell’incidente.

