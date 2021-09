La casa editrice Marotta&Cafiero presenterà giovedì 16 settembre alle ore 12 presso il Teatro Mercadante il “Polo del libro”. “Un progetto – spiega Rosario Esposito La Rossa, direttore editoriale della casa editrice- messo in piedi da Marotta&Cafiero e Legatoria Tonti, due realtà storiche che oggi operano nell’area nord di Napoli. Nella stessa area dove si stringevano alleanze criminali ora ci sono aziende che creano nuovi tipi di alleanze per far nascere un polo industriale del libro”.

All’evento parteciperanno il direttore editoriale della Marotta&Cafiero, Rosario Esposito La Rossa; ’ex ministro dell’ambiente, il gen. Sergio Costa; il presidente della sezione Industria culturale e creativa dell’Unione Industriali di Napoli, Antonio Parlati, Fabrizio Attanasio, legatoria Tonti.

