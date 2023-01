La figlia di Matteo Messina Denaro parla tramite l’avvocato Franco Lo Sciuto e mette in chiaro: “Non ho mai rinnegato mio padre e non ho mai detto che non andrò a trovarlo in carcere”. Lorenza Alagna è figlia di Francesca Alagna, l’unica figlia ufficiale del superlatitante arrestato lunedì scorso a Palermo, presso la clinica La Maddalena nel quartiere San Lorenzo, in fuga da trent’anni.

“A seguito dell’arresto di Messina Denaro Matteo, il bailamme massmediatico innescatosi non ha risparmiato la figlia, Lorenza Alagna – si legge in una nota del legale -. Sono state diffuse attraverso i mezzi di informazione a tiratura nazionale e di divulgazione online, sin dai giorni immediatamente successivi all’arresto e con ritmo sempre più incessante ed insistente, notizie destituite di ogni fondamento, riguardanti una presunta manifestazione di volontà da parte di Lorenza Alagna atta a rinnegare ogni contatto con il padre“.

La nota “smentisce in modo categorico tutto ciò che è stato pubblicato falsamente, visto che, la figlia non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione che potesse indurre a ritenere la sussistenza della sua volontà di rinnegare ogni contatto con il padre dopo l’arresto, con la doverosa precisazione che mai e poi mai sono intervenuti contatti con il padre fin dalla nascita“. La donna negli ultimi giorni è stata protetta dalla famiglia. Smentita dunque con la nota diffusa dal legale la voce che dichiarava che non avrebbe incontrato il padre nei colloqui in carcere.

Alagna fino al 2013 aveva vissuto nella casa della nonna paterna con la madre, prima che le due decidessero di trasferirsi altrove. È l’unica figlia ufficiale del boss di Cosa Nostra condannato per omicidi e stragi. Dopo l’arresto sul suo conto sono stati pubblicati anche dettagli e pettegolezzi legati alle sue relazioni sentimentali. In passato avrebbe inviato dei messaggi in cui raccontava il suo rimpianto per non poter incontrare la figlia.

