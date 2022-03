Altra scoperta raccapricciante, altro dramma della solitudine. A Trieste, questa volta, in pieno centro. È stato trovato il cadavere mummificato di una donna. Era nata nel 1933 e, a giudicare dalle condizioni in cui il corpo è stato ritrovato, è morta da qualche anno almeno. A portare alla scoperta del cadavere un controllo dei funzionari dell’Inps. Quando la signora non ha risposto è scattato l’allarme e sul posto sono poi intervenuti i soccorsi, sanitari e Polizia locale, che hanno fatto irruzione nell’appartamento.

I lineamenti del volto della donna erano irriconoscibili. Il corpo era praticamente mummificato. Ritrovato all’interno dell’abitazione anche il cadavere del gatto. Alcuni prodotti alimentari ritrovati sul tavolo della cucina erano scaduti nel 2018. Non si sa di che tipo di prodotti si tratta ma resta uno dei pochi indizi a disposizione per risalire alla data della morte della signora.

L’appartamento del ritrovamento si trova in via Battisti. Gli operatori dell’Inps erano arrivati sul posto per un controllo di carattere amministrativo. L’animale domestico è morto presumibilmente per mancanza di cibo e di acqua. Il quotidiano locale Il Piccolo riporta che dagli accertamenti è emerso che la donna viveva in stato di abbandono. Nessuno si sarebbe accorto della sua scomparsa in quanto la signora non aveva praticamente vicini di casa. Si trovano soprattutto uffici nei locali del condominio.

A quanto emerge la donna aveva una sorella con la quale però i rapporti erano compressi ormai da anni. La vicenda ricorda quella di Marinella Beretta, 72 anni, ritrovata mummificata su una sedia a Como lo scorso febbraio. A due anni dalla morte per causa naturale. In quel caso i vicini avevano telefonato i vigili del fuoco in quanto alcuni alberi nel giardino della donna rischiavano di cadere a causa del vento forte di quei giorni. Il sindaco di Como Mario Landriscina aveva lanciato un appello ai cittadini per partecipare alle esequie della donna. Il dramma aveva fatto il giro dei media, innescando puntuali e retoriche discussioni sul dramma della solitudine. Dramma che si è ripetuto a Trieste.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

