Israele seppellisce Ariel e Kfir Bibas, e la mamma, Shiri, rapiti e uccisi dai nazisti di Gaza. Ma all’Onu Israele ha votato contro l’Ucraina!

Israele riceve i resti di Ohad Yahalomi, Tsachi Idan, Itzik Elgarat e Shlomo Mantzur, rapiti e uccisi dai nazisti di Gaza. Ma all’Onu Israele ha votato contro l’Ucraina! Israele, per riavere i corpi di quegli ebrei rapiti e assassinati dai nazisti di Gaza, libera altri seicento detenuti palestinesi che si riuniranno ai nazisti di Gaza e vivranno per rapire e uccidere altri ebrei. Ma all’Onu Israele ha votato contro l’Ucraina!

Ricordiamolo sempre, a Yarden Bibas, il papà di Ariel e Kfir, il marito di Shiri, ricordiamogli che all’Onu Israele ha votato contro l’Ucraina. Ricordiamogli che i nazisti di Gaza gli hanno rapito il figlio di otto mesi e il figlio di quattro anni, e la moglie, e glieli hanno uccisi tutti, d’accordo, ma all’Onu Israele ha votato contro l’Ucraina. E a Israele, quando seppellirà altri ebrei rapiti e uccisi dai nazisti di Gaza – perché ci sono altri ebrei rapiti e uccisi dai nazisti di Gaza, altri ebrei che Israele potrà riavere liberando altri detenuti palestinesi che si riuniranno ai nazisti di Gaza e vivranno per rapire e uccidere altri ebrei – a Israele, d’ora in poi, per ogni fossa che scaverà per seppellire gli ebrei rapiti e uccisi dai nazisti di Gaza, non dimentichiamo mai di ricordare che all’Onu ha votato contro l’Ucraina.

Iuri Maria Prado