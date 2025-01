La Corte di Giustizia europea il 9 gennaio ha sentenziato: non si possono più usare “signore/Signora” nei moduli e nei form online, perché queste formule obsolete non rispettano il GDPR (Regolamento generale di protezione dati personali) e in particolare il “principio di minimizzazione”.

Si sa: viviamo un tempo di grandi cambiamenti, in cui in Occidente miriamo a non offendere nessuno con il linguaggio e a rendere più inclusive possibili tutte le minoranze, fino ad arrivare a usare asterischi o termini “neutri” per non indicare il genere. Presto, per la suddetta minimizzazione potremo più serenamente nominarci soltanto con un numero…

© Riproduzione riservata

Alessandro Agostinelli