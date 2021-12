“Sono la figlia di un uomo di 82 anni che è stato investito sulle strisce pedonali all’altezza di Piazza Michele Sanmicheli da una moto bianca che ovviamente non si è fermata”.

Inizia così l’appello di Romina per cercare informazioni sul motociclista che, domenica 5 dicembre intorno alle 17, avrebbe investito suo padre nel quartiere Torpignattara senza prestare soccorso.

L’appello su Facebook

“Chiedo a tutti voi cittadini un aiuto a rintracciare questo maledetto che ha ridotto in condizioni disumane, lasciandolo lì per terra senza soccorrerlo, una povera persona anziana che attraversava regolarmente sulle strisce pedonali” si legge ancora sul post.

L’uomo, classe 1939, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Vannini: è tuttora ricoverato in terapia semi-intensiva. Ha riportato diverse fratture nell’impatto. “I medici non si sbilanciano” ha raccontato la figlia. “Essendo una persona di 82 anni ha sicuramente preso una bella botta.”

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del gruppo Prenestino, che hanno trovato l’anziano riverso a terra. Sono in corso delle indagini sull’incidente per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sono state visionate anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.

Molti i messaggi di solidarietà e vicinanza ricevuti da Romina, che nei commenti al post si è appellata anche alle persone che possono aver visto qualcosa dal balcone della loro abitazione, invitandoli a “non avere paura” di condividere eventuali informazioni, foto o filmati.

Mariangela Celiberti