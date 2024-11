Il centrodestra accelera sul nucleare. La legge delega è pronta e arriverà in Parlamento il giorno dopo l’approvazione della manovra. Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, fa sapere che il testo indica la strada per tornare al nucleare: «Fa partire il nuovo ente certificatore, riconosciuto dagli organi internazionali, delega il governo a definire i criteri su sicurezza, distanza e localizzazione».

Nucleare, Salvini chiede di far presto

Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, chiede di fare presto: «Bisogna correre. Nel 2025 dobbiamo riavviare il cantiere per la centrale nucleare così in 8 anni si può accendere l’interruttore. Più ritardiamo e meno competiamo. Non ci siano più titubanze e dubbi». Intanto è partita la fase di scoping prevista dalla procedura di Vas sulla proposta di Carta nazionale delle aree idonee a ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e il parco tecnologico. Si tratta di un’infrastruttura ambientale di superficie «che permetterà di sistemare definitivamente e in sicurezza i rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività». L’elenco delle 51 aree idonee è stato già pubblicato.

