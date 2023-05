Triste scoperta questa mattina a Numana. Un cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato sulla spiaggia, all’altezza del camping Numana Blu. Si tratta di un uomo, restituito dal mare a distanza di settimane dal decesso. La segnalazione al 112 è arrivata, attorno alle 6,30 del mattino.

Il corpo è stato rinvenuto da un uomo che stava passeggiando lungo la spiaggia e che ha subito allertato le forze dell’ordine. Subito sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Osimo e di Numana, insieme al medico legale che ha constatato il decesso. Stando alle prime informazioni, il cadavere potrebbe essere rimasto in mare per diverso tempo, forse qualche mese, dato l’avanzato stato di decomposizione. Non si conosce pertanto la nazionalità e non risulterebbe alcuna denuncia di scomparsa.

Non si esclude infatti che il corpo possa essere stato trascinato a Numana dalla sponda opposta dell’Adriatico. L’unico dettaglio utile per un’eventuale identificazione sono i guanti da lavoro con i quali è stato rinvenuto, si ipotizza pertanto possa essere un pescatore. Sul posto, oltre al personale del 118, è intervenuto anche il medico legale per effettuare tutti i rilievi e gli accertamenti di rito prima di procedere con l’esame autoptico.

