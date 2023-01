Prima foto ufficiale su Instagram dell’ex marito di Shakira, Gerard Piqué, con la nuova fiamma Clara Chia Marti. L’ex calciatore del Barcellona esce allo scoperto e ufficializza la storia con la modella 22enne. È proprio Piqué a fornire il primo selfie di coppia tramite il suo account ufficiale. Nessuna dedica d’amore o didascalia, solo una foto di loro due seduti vicini. A scattarla è lei, a pubblicarla è lui.

Ma niente paura, la star colombiana è pronta a lanciare un nuovo singolo. La vendetta è appena iniziata. “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con una Casio”. Shakira ha mandato in delirio i fan cantando contro Piqué. Ma la vendetta della cantante non sembra essersi conclusa. Anzi. È appena iniziata e Shakira avrebbe già un altro pezzo pronto. Canterà insieme a Karol G, il videoclip è già stato registrato e tornerà ad attaccare l’ex compagno e la nuova fidanzata Clara Chia Marti. I giornali spagnoli parlano di una canzone molto potente e anche più eplicita della precedente che ha collezionato più di 152 milioni di view in soli otto giorni. Il video della nuova canzone sarebbe stato già registrato. Tutto pronto, quindi. Difficile immaginare una versione più esplicita della prima canzone della superstar “BZRP Music Session #53“.

“Vai ad accelerare, rallenta

Ah, tanta palestra

Ma allena un po’ anche il cervello”. E ancora: “Mi hai lasciato vicino alla suocera

Con la stampa alla porta e il debito all’erario

Pensavi di avermi ferito e di avermi reso più dura

Le donne non piangono più, le donne fatturano”.

Insomma, una serie di insulti tutt’altro che velati e dettagli della loro relazione d’amore dati in pasto ai fan e alla stampa. Ma evidentemente la superstar ha ancora qualcosa da dire al suo ex compagno che nel frattempo, pubblicando la prima foto di coppia, mette a tacere anche i rumors sulla sua presunta relazione con un’altra donna, il suo avvocato divorzista Julia Puig Gali. La 25enne, cugina dell’ex compagno di squadra di Piqué, Riqui Puig, specializzata in diritto penale economico, di recente è finita al centro del gossip: ha un flirt con Piquet. Pare di no, ma la telenovela continua…

