Ursula von der Leyen ha presentato la sua nuova squadra. Dopo l’ultimo improvviso colpo di scena, con l’addio polemico del francese Thierry Breton, la presidente della Commissione Ue ha infatti rivelato i nomi – e soprattutto i ruoli – dei commissari della prossima legislatura europea. Alcune figure erano già state anticipate da tempo, altre si sono rivelate delle sorprese. L’Italia con Raffaele Fitto avrà una delle sei vicepresidenze esecutive, almeno secondo la proposta di von der Leyen, insieme alla spagnola Teresa Ribera, alla finlandese Henna Vikkunen, al francese Stéphane Séjourné, alla estone Kaja Kallas e alla romena Roxana Minzatu.

La nuova Commissione Ue di von der Leyen

“Il nuovo collegio della Commissione è basato sulle nostre linee guida politiche. Sono state settimane intense di negoziati con gli stati membri. Il primo passo tratto dalle linee guida è definire le nostre priorità, che sono prosperità sicurezza e democrazia, sullo sfondo della competitività e le transizioni verde e digitale. Come dice il rapporto Draghi, serve più coordinamento tra le politiche”, ha detto von der Leyen presentando la nuova Commissione. “L’intero collegio è impegnato sulla competitività, la decarbonizzazione e la digitalizzazione”, con la presidente tedesca che ha espresso la volontà di seguire “le raccomandazioni del rapporto Draghi” per un’Europa “più fluida, più interconnessa, più coordinata” nelle sue “diverse politiche”.

La nuova Commissione Ue di von der Leyen, tutti i nomi

Raffaele Fitto sarà quindi vicepresidente esecutivo con delega alla Coesione e alle Riforme. Gli altri sono:

Magnus Brunner (Austria) – Commissario agli Affari interni e alla Migrazione,

Hadja Lahbib (Belgio) – Commissaria all’Uguaglianza e alla Gestione delle crisi,

Ekaterina Zaharieva (Bulgaria) – Commissaria all’Innovazione alle start-up,

Dubravka Šuica (Croazia) – Commissaria al Mediterraneo,

Costas Kadis (Cipro) – Commissario alla Pesca,

Jozef Síkela (Repubblica Ceca) – Commissario alla Cooperazione internazionale,

Dan Jørgensen (Danimarca) – Commissario all’Energia e alla Casa,

Kaja Kallas (Estonia) – Vicepresidente e Alta rappresentante degli Affari esteri,

Henna Virkkunen (Finlandia) – Vicepresidente e commissaria alla Sovranità tecnologica e alla Sicurezza,

Stéphane Séjourné (Francia) – Vicepresidente e commissario alla Prosperità e all’Industria,

Apostolos Tzitzikostas (Grecia) – Commissario al Turismo,

Olivér Várhelyi (Ungheria) – Commissario alla Salute e al Benessere animale,

Michael McGrath (Irlanda) – Commissario alla Giustizia,

Valdis Dombrovskis (Lettonia) – Commissario all’Economia e Semplificazione,

Andrius Kubilius (Lituania) – Commissario alla Difesa e allo Spazio,

Christophe Hansen (Lussemburgo) – Commissario all’Agricoltura,

Glenn Micallef (Malta) – Commissario alla Cultura, allo Sport e alla Giustizia intergenerazionale,

Wopke Hoekstra (Paesi Bassi) – Commissario al Clima,

Piotr Serafin (Polonia) – Commissario al Bilancio e alla Pubblica amministrazione,

Maria Luís Albuquerque (Portogallo) – Commissaria ai Servizi finanziari,

Roxana Mînzatu (Romania) – Vicepresidente e commissaria alle Persone e all’Istruzione,

Maroš Šefčovič (Slovacchia) – Commissario al Commercio,

Marta Kos (Slovenia) – Commissaria al Processo di allargamento e alla Ricostruzione dell’Ucraina,

Teresa Ribera (Spagna) – Vicepresidente e commissaria alla Transizione giusta e alla Concorrenza,

Jessika Roswall (Svezia) – Commissaria all’Ambiente.

Fitto vicepresidente Commissione Ue: “Italia paese importante”

“Raffaele Fitto sarà responsabile per la politica di coesione, lo sviluppo regionale e le città. Porterà la sua grande esperienza per modernizzare e rafforzare gli investimenti per la coesione e le politiche di crescita”, ha spiegato Ursula von der Leyen in conferenza stampa. “L’Italia è un Paese molto importante e ciò si deve riflettere anche nella scelta. Il Pe ha 14 vicepresidenti, due sono di Ecr. Ne ho tratto le conseguenze per la composizione della Commissione”, ha aggiunto la presidente, smorzando le polemiche e le discussioni degli ultimi giorni sul ruolo di Fitto da parte di alcuni gruppi di eurodeputati, socialisti e verdi su tutti.

La reazione di Meloni

Neanche a dirlo, Giorgia Meloni ha espresso subito la sua soddisfazione in merito alla vicepresidenza italiana, pur insieme ad altri cinque paesi e pur essendo una scelta quasi scontata vista la turnazione prevista nell’esecutivo europeo. “Congratulazioni a Raffaele Fitto per la nomina a Vice Presidente Esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito Ue. L’Italia torna finalmente protagonista in Europa. In bocca al lupo Raffaele, siamo certi che svolgerai benissimo il tuo incarico nell’interesse dell’Europa e dell’Italia”, ha scritto la premier su X.

