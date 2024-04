È il giorno dell’eclissi solare: alle 18:18 UTC di oggi, lunedì 8 aprile 2024, alle 20:18 ora italiana, si verificherà il tanto atteso fenomeno ottico-astronomico, che accade quando il disco solare è completamente oscurato dalla Luna, che passa di fronte ad esso in perfetta allineamento con il sistema Terra-Luna-Sole. Il percorso dell’ombra lunare attraverso la Terra disegnerà una traiettoria curva simile a una S allungata, determinata dai movimenti dei corpi celesti. L’eclissi purtroppo non sarà visibile sui cieli dell’Italia, ma soltanto in quelli Americani. Le località più fortunate potranno godere di un’oscurità totale del Sole per oltre 4 minuti; le condizioni migliori si troveranno in Messico, dove la totalità dell’eclissi solare durerà esattamente 4′ e 30”, ma l’evento astronomico complessivo durerà circa 5 ore.

I pericoli

L’evento astronomico è così atteso negli Stati Uniti che milioni di persone sono attese sulle strade, con il rischio di congestionamenti di traffico che potrebbe ostacolare gli spostamenti dei mezzi di soccorso. Un recente studio ha addirittura previsto un aumento significativo degli incidenti stradali, simile a quanto accaduto durante la “Grande Eclissi Americana” del 2017.

Dove seguire l’evento in streaming

In Italia sarà possibile seguire l’eclissi solare soltanto in diretta streaming. Il Virtual Telescope Project (VTP) trasmetterà le immagini live a partire dalle 19:00 ora italiana su YouTube, grazie alla collaborazione di astrofotografi che riprenderanno l’eclissi da diverse località negli Stati Uniti e in Canada.

