Negli ultimi mesi si moltiplicano i problemi legati alla città di Firenze. Pestaggi, sparizioni e omicidi in una città relativamente piccola fanno suonare un campanello d’allarme sulla sicurezza. L’ultimo in ordine di tempo è l’omicidio avvenuto la notte scorsa in pieno centro.

19enne accoltellato in pieno centro a Firenze: deceduto in ospedale

La vittima è un 19enne di origine moldava, soccorso in strada a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella e poi deceduto all’ospedale di Santa Maria Nuova. Il giovane è stato accoltellato. Indaga la squadra mobile e accertamenti sono in corso da parte della scientifica: tra le ipotesi non esclusa anche quella che potrebbe ricondurre l’aggressione mortale a questioni di droga. La polizia è intervenuta poco prima dell’una in largo Alinari, dove i sanitari avevano soccorso il ragazzo.

Si indaga per chiarire le dinamica dell’agguato: forse questioni di droga

È da chiarire se l’aggressione sia avvenuta dove il 19enne è stato trovato o altrove. Alcuni passanti hanno visto il giovane agonizzante a terra e hanno dato l’allarme, ma all’arrivo dei soccorritori del 118 il giovane era morto. Per l’omicidio del 19enne, la squadra mobile avrebbe ristretto gli accertamenti a un gruppo di persone, di varie nazionalità, che sono state fermate. Tra loro potrebbe esserci il responsabile della morte del giovane.

