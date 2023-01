Quello di Alessandra Matteuzzi, la 56enne uccisa a martellate dall’ex fidanzato 27enne Giovanni Padovani, potrebbe essere un omicidio premeditato da oltre un mese.

Nella mente dell’ex calciatore della formazione siciliana della Sancataldese già dal 2 luglio 2022 vi era il proposito di “vendetta” nei confronti dell’ex compagna.

A scoprire i piani di Padovani è stato il consulente tecnico nominato dalla Procura, Angelo Musella. Quest’ultimo ha trovato nello smartphone di Padovani un appunto agghiacciante perché annuncia ciò che il 27enne realizzerà la sera del 27 agosto a Bologna.

“La uccido perché lei mi ha ucciso moralmente”, è il messaggio trovato dal consulente sul telefono di Padovani, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio aggravato dallo stalking, ripotato oggi dal Corriere della Sera.

Il giovane, ex modello, era già stato denunciato dall’ex compagna, che aveva segnalato ai carabinieri le condotte persecutorie messe in atto dal 27enne. “Tutte le volte in cui io ho accondisceso alle richieste di Padovani è stato per paura di scatenare la sua rabbia”, scriveva Matteuzzi nella denuncia presentata il 29 luglio ai carabinieri. “Alla luce di tutte le occasioni in cui è riuscito ad accedere al condominio dove abito, ho sempre timore di ritrovarmelo davanti ogni volta che torno a casa, o quando apro le finestre”, aggiungeva la donna nella deposizione ai militari.

Secondo quanto denunciato da Alessandra, l’ex compagno era spinto da una gelosia incontrollabile: ‘sentimento di possesso’ che lo portava a chiederle di inviargli un video ogni 10 minuti se i due non erano insieme, per assicurarsi così che la fidanzata gli fosse fedele.

L’epilogo drammatico di questa persecuzione arriverà la sera del 23 agosto, quando Padovani aspetta Alessandra sotto la sua abitazione e la colpisce a suon di calci, pugni e soprattutto martellate, che risulteranno fatali. Troppo gravi le ferite inferte alla testa, ma anche al torace: la 57enne morirà poche ore dopo il ricovero all’ospedale Maggiore di Bologna.

