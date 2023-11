Emergono altri dettagli dalle conversazioni tra Filippo Turetta e Giulia Cecchettin. Lui geloso e possessivo voleva allontanarla dalle sue amiche. Il giovane avrebbe insistito in tal senso con la 22enne anche dopo la fine della loro relazione.

Giulia Cecchettin nelle ultime settimane aveva paura di Filippo Turetta

Nelle ultime settimane precedenti l’omicidio Giulia, in seguito ad atteggiamenti e comportamenti del suo ex, aveva manifestato una crescente “ansia” e “paura” secondo quanto emerge da messaggi e audio raccolti dai legali della famiglia di lei.

I genitori di Filippo Turetta si rifiutano di incontrarlo in carcere

Nel pomeriggio l’avvocato difensore Giovanni Caruso si è recato nel carcere di Verona per parlare con il suo assistito Filippo Turetta. In mattinata era stato reso noto che, nonostante l’autorizzazione da parte della magistratura, i genitori del giovane avevano rinunciato a incontrare loro figlio. Il legale ha comunque deciso di effettuare un ulteriore colloquio con il 22enne accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata.

Attesa per l’autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin

Non sarà certo sabato prossimo, perché si tratta di una data troppo a ridosso dello svolgimento dell’autopsia sul corpo della 22enne vittima, già programmato per venerdì primo dicembre all’Istituto di medicina legale di Padova.

La data dei funerali verrà decisa dal padre di Giulia Cecchettin

Per i funerali di Giulia toccherà al padre, Gino, decidere la data, quasi sicuramente in un giorno della prossima settimana. Dopo il nulla osta della magistratura per la tumulazione, è certo soltanto che le esequie verranno celebrate nella basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova. Oggi il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha stabilito che spetta a papà Gino dire il quando. Un atto di estremo rispetto istituzionale, dopodiché in accordo con la Diocesi di Padova verrà programmata la cerimonia, che sarà celebrata dal vescovo mons. Claudio Cipolla.

