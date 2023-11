Il ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin ha sconvolto l’Italia intera. Tutti abbiamo partecipato con ansia alle ricerche di Giulia inizialmente scomparsa insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta. E in molti hanno voluto commentare la vicenda via social: dalle persone comuni ai vip. Anche Claudio Marchisio, l’ex calciatore della Juventus, ha voluto dire la sua con un post che sta facendo molto discutere. Sul suo account Instagram – seguito da 5 milioni di follower – ha pubblicato uno scatto che poco o nulla sembra avere a che fare con il relativo testo.

“Il problema sono gli uomini. Non tutti, certo, ma molti, troppi!”, ha esordito il 37enne. Poi ha aggiunto: “Educhiamo i nostri ragazzi, non nascondiamoci da questa grande, enorme responsabilità. Basta #femminicidio”.

La foto criptica del piede di Marchisio contro il femminicidio

Quello che in molti hanno fatto fatica a comprendere è invece la foto, la quale ritrae Marchisio seduto su una sedia e, in primo piano, il piede. “Ma sei matto? Ma che ca** fai? Che foto è?”, ha scritto un utente. Come lui, tanti altri hanno lasciato commenti negativi sotto alla foto: “È la foto credo più fuori luogo che abbia mai visto in questo contesto. E postata da uno di quelli da cui meno mi sarei aspettato francamente, però boh vabbè”, “Il messaggio è chiaro e sacrosanto, ma cosa c’entrano i piedi con il femminicidio?“, “Le donne vengono uccise e questo pubblica sta mer**. Il privilegio all’ennesima potenza”.

Bufera social per la foto di Marchisio: “Sei matto? Sembra Only Fans”

Infine altre critiche, ancora più mirate: “Sembra più l’annuncio di un Only Fans che un messaggio sul femminicidio, cringe”, “Mi sarebbe piaciuto non commentarti per non aumentare il traffico, ma non posso non farlo dopo un post del genere. Trovo vomitevole chi, come in questo caso con tanto di hashtag e di piedini in bella vista, cerca di ottenere visibilità e di finire in tendenza quando si parla di morti e di tragedie umane. Bisogna smetterla di lucrare sulla pelle delle persone e delle vittime. E questo vale per tutti”.

La replica del calciatore e il nesso tra piede e femminicidio

Lo sportivo ha replicato in qualche modo? Sì, sotto al commento di una ragazza, che aveva scritto: “Nesso piedi – femminicidio?? Forse perché molti uomini ‘calpestano’ letteralmente la figura femminile??“. Marchisio ha risposto con una emoticon delle due mani che pregano. Della serie: “Sì, qualcuno che finalmente ha capito il messaggio”. Che ognuno si faccia la propria idea.

