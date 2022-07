Ergastolo per la madre, Letizia Spatola, e il compagno di lei, Salvatore Blanco. È questa la condanna stabilita dai giudici del tribunale di Siracusa per l’omicidio di Evan Lo Piccolo, il bambino genovese di due anni morto il 17 agosto del 2020 all’ospedale di Modica dopo mesi di botte e maltrattamenti.

Il padre naturale del bambino, Stefano Lo Piccolo, assistito dalla legale Federica Tartara, poco prima della morte del piccolo aveva presentato un esposto alla Procura di Genova denunciando possibili maltrattamenti ai danni del figlio, che viveva in Sicilia assieme alla madre e al compagno.

Blanco, recluso in carcere, avrebbe agito secondo la Procura perché non sopportava il pianto del bambino. La madre Letizia Spatola, che era già stata indagata per maltrattamenti, avrebbe anche nascosto tutto ciò che avveniva nella loro casa a Rosolini per evitare l’intervento dei servizi sociali.

Letizia Spatola era in aula quando è arrivata la sentenza, Blanco invece era collegato dal carcere di Vibo Valentia dove è detenuto.

Confermata così la richiesta presentata nell’ultima udienza dai rappresentanti dell’accusa, il procuratore capo di Siracusa Sabrina Gambino e il sostituto Carlo Enea Parodi. La madre del piccolo Evan aveva sempre negato il coinvolgimento nell’omicidio del figlio, sostenendo di esser stata a sua volta picchiata e maltrattata dal compagno. Elementi che per la Procura “non sussistono” perché tra i due non vi era alcun rapporto di sottomissione. Gambino aveva chiesto nella requisitoria anche una condanna a 5 anni e 6 mesi per i maltrattamenti ai due imputati per maltrattamenti.

I giudici oggi hanno condannato entrambi per l’omicidio del bambino con un anno di isolamento, l’interdizione dai pubblici uffici compresa la responsabilità genitoriale ed è stata disposta una provvisionale per le parti civili.

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro