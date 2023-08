Svolta nelle indagini sull’omicidio di Giovanbattista Cutolo, il 24 enne musicista dell’Orchestra Scarlatti Camera Young, ucciso nella scorsa notte a colpi di pistola in piazza Municipio a Napoli dopo una discussione – poi degenerata in aggressione – con un altro ragazzo più giovane a causa di una divergenza sul parcheggio di un motorino.

Le autorità di Napoli hanno proceduto con l’esecuzione di un decreto di fermo nel primo pomeriggio, emesso dalla procura per i minorenni nei confronti di un giovane di 16 anni.

Il ragazzo è stato rintracciato nella zona dei Quartieri Spagnoli grazie all’acquisizione di immagini degli impianti privati di videosorveglianza e ai racconti dei testimoni, tra cui la fidanzata di Cutolo. Durante l’interrogatorio, il minore ha ammesso la propria responsabilità per i fatti contestati.

Le accuse nei suoi confronti includono omicidio aggravato, il possesso illegale di arma da fuoco e il reato di ricettazione. Non è la prima volta che il giovane viene coinvolto in situazioni penali, in quanto aveva già precedenti per tentato omicidio e truffa.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco