Nascono le prime iniziative di solidarietà, sull’onda della commozione per la tragica scomparsa di Giulia Tramontano, la giovane del cui assassinio è accusato il compagno 30enne, Alessandro Impagnatiello, che avrebbe causato il decesso non solo della ragazza, ma anche del bambino che portava in grembo, il piccolo Thiago.

I lavoratori dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, colleghi della sorella di Giulia, hanno infatti organizzato una raccolta fondi, il cui ricavato verrà donato a supporto di iniziative contro la violenza di genere. Una parte dei ricavi, inoltre, verrà devoluta all’associazione Penelope.

A lanciare l’iniziativa è la stessa Chiara Tramontano, sorella della vittima, tramite un post sul suo profilo Instagram. Questo il messaggio d’amore che Chiara ha voluto dedicare alla memoria della sorella tragicamente assassinata: “Giulia sei bellissima in tutte le foto che le persone riportano. È difficile trovare una foto in cui tu non splenda. Hai il viso di chi non conosce cattiveria“.

“Troppo ingenua – prosegue il post – per capire in che trappola ti trovassi. Ma ti guardo in questa foto e penso a quanto Thiago ti potesse somigliare. Avrebbe preso i tuoi occhi, questi occhi mi tormenteranno per sempre”. “Non potrebbe esserci immagine più bella per questa raccolta fondi”, conclude Chiara Tramontano nel lanciare l’iniziativa di solidarietà.

