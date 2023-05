Sparita da sabato. Giulia Tramontano, 29enne al settimo mese di gravidanza è scomparsa tra sabato notte e domenica mattina dopo aver avuto una discussione con il fidanzato. La prima ad allarmarsi è stata la mamma in Campania, abituata a ricevere la telefonata della figlia tutte le domeniche e nei giorni di festa.

Ma domenica mattina Giulia non la chiama, anzi ha il cellulare spento. Più probabilmente in modalità offline senza connessione dati e senza linea telefonica. Sabato sera avrebbe mandato un messaggio a un’amica dicendo di essere turbata dopo la discussione avuta con il compagno. Un messaggio in realtà smentito dai famigliari e sul quale i carabinieri stanno cercando di fare chiarezza.

La Procura di Milano al momento indaga per scomparsa di persona e ha aperto un fascicolo senza titolo di reato né indagati, sulla vicenda di Giulia, della quale si sono perse le tracce da più di 48 ore. L’inchiesta coordinata dal pm Alessia Menegazzo e dall’aggiunto Letizia Mannella e affidata al nucleo investigativo carabinieri e alla compagnia di Rho, sta vagliando comunque tutte le ipotesi e non sta escludendo alcuna pista.

La giovane, che lavora in una agenzia immobiliare, è originaria della provincia di Napoli ma risiede da cinque anni a Senago, nel Milanese. A denunciare la scomparsa è stato il suo fidanzato. Secondo le prime ricostruzioni la giovane era viva e stava bene fino alla prima serata di sabato, quando è stata immortalata da alcune telecamere.

Giulia Tramontano è uscita a piedi, almeno così sembra. È alta 1 metro e 68 e ha un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro. Non è chiaro quali vestiti possa indossare perché nessuno l’ha vista allontanarsi. “Forse indossa una tuta, magari una felpa. Sicuramente abiti comodi perché ha il pancione”. I carabinieri hanno interrogato i familiari della ragazza e anche il compagno. Si lavora a pieno ritmo, perché le circostanze della scomparsa si prestano a molti scenari. “Non aveva mai manifestato segnali di insofferenza, né volontà di abbandonare Senago”, ripetono i familiari. Cosa sia successo rimane un mistero.

Intanto la sorella Chiara, su Facebook cerca di dare indicazioni su come individuare la sorella e posta una fotografia di Giulia sulla battigia del mare. “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di una ragazza bionda forse incinta. Giulia aveva questo pancione un mese fa – scrive Chiara in riferimento alla fotografia – ora è anche più grande! Se la ragazza che vedete non ha il pancione evidente non è Giulia”.