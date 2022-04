Dovevano essere le elezioni della possibile svolta in Ungheria, o quantomeno quelle con un risultato in bilico, si sono rivelate invece l’ennesimo trionfo per Viktor Orbán. Il primo ministro e leader di partito Fidesz, in carica dal 2010, ha stravinto ancora una volta alle urne domenica 3 aprile ottenendo il quinto mandato, il quarto consecutivo.

A scrutinio praticamente completo Fidesz ha ottenuto il 53% dei voti di lista, che a causa del complesso sistema elettorale ungherese permetterà ad Orbán di ottenere il 68% dei seggi nella Országgyűlés, la camera unica del Parlamento (106 seggi sono assegnati col maggioritario secco e 93 in via proporzionale). Il premier uscente conferma una maggioranza schiacciante di 135 seggi su 199.

Nulla da fare dunque per Péter Márki-Zay, economista e sindaco della piccola città di Hódmezővásárhely, il primo ‘vero sfidante’ del premier populista e conservatore dal 2006 ad oggi, sostenuto praticamente da tutte le forze di opposizione, dalla destra populista agli ecologisti, fino alla sinistra. Per il fronte di opposizione il risultato è stato un deludente 35 per cento.

Hungary, national parliament election:

With 99% counted, the right-wing Fidesz/KDNP (NI|EPP) alliance of Prime Minister Viktor Orbán wins a 2/3-parliamentary majority for the 3rd time in a row.

The right-wing extremist Mi Hazánk (~NI) enters parliament for the 1st time. #Ungarn pic.twitter.com/kRkvIvJWyz

— Europe Elects (@EuropeElects) April 4, 2022