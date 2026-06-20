Sono i partiti i lavori per la realizzazione del “Parco del Mare” di Ostia, una zona che prevede la riqualificazione e rigenerazione ambientale di oltre 7,4 chilometri di lungomare. I cantieri hanno visto la luce la sera di giovedì 18 giugno, con Anas che ha comunicato che il primo stralcio terminerà per la fine del 2028.

Il progetto

Il progetto rientra nella strategia territoriale “Ostia Mare di Roma“, utile per lo sviluppo del litorale della provincia capitolina. Il piano si articola di base su cinque direttrici principali, e sono previsti interventi di rinaturalizzazione e ricostituzione della duna marina nel tratto che comprende piazzale Magellano e piazza Cristoforo Colombo, il tutto per realizzare il “Parco delle Dune“. Si procederà con la depavimentazione di 7,5 ettari di strade costiere, mentre il 55% di quelle asfaltate verrà ridotto mediante la rimozione di oltre 150.000 metri quadrati di cemento, scelta finalizzata alla mitigazione dell’effetto isola di calore urbana. Con un occhio al clima, è inoltre prevista la piantumazione di 2.000 nuovi alberi 40.000 arbusti tipici della macchia mediterranea, incrementando in questo modo del 150% la dotazione di aree verdi. Sarà prestata attenzione anche alla mobilità, con la realizzazione di una rete continua per percorsi ciclabili e pedonali per un’estensione complessiva di 9,5 chilometri. Infine, saranno allestite 15 piazze attrezzate per lo sport all’aperto, le attività culturali e il tempo libero.

Le infrastrutture

Per quanto riguarda il profilo infrastrutturale, le opere eseguite da Anas includeranno l’adeguamento e la razionalizzazione della viabilità di urbanizzazione primaria , l’ottimizzazione delle connessioni con i nodi di scambio del trasporto pubblico e la futura realizzazione di un nuovo ponte sul Canale dei Pescatori. Il “Parco del Mare“di Ostia, rappresenta una complessità di investimento iniziale pari a 24 milioni di euro. I lavori di rigenerazione del litorale, oltre che curati e coordinati da Anas, sono finanziati dalla Regione Lazio e da Roma Capitale nell’ambito del POR FESR Lazio 2021-2027.

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Riccardo Tombolini