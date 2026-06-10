C’è una disposizione contenuta nel nuovo National Defense Authorization Act (NDAA), la legge con cui ogni anno il Congresso degli Stati Uniti definisce le priorità della difesa americana, che sta attirando crescente attenzione tra analisti e osservatori internazionali. Si tratta della Section 224, una norma apparentemente tecnica che istituisce una nuova iniziativa permanente di cooperazione tra Stati Uniti e Israele nel campo delle tecnologie per la difesa.

A prima vista potrebbe sembrare uno dei tanti provvedimenti che ogni anno accompagnano il bilancio del Pentagono. In realtà il suo significato è molto più ampio. La disposizione prevede infatti il coordinamento strutturato di attività di ricerca, sviluppo, sperimentazione, integrazione tecnologica e cooperazione industriale tra i due Paesi nei settori più avanzati della sicurezza e della difesa. Dall’intelligenza artificiale ai sistemi autonomi, dalla sensoristica avanzata alla guerra elettronica, dalla cyber security alle tecnologie per la manutenzione predittiva delle piattaforme militari. In altre parole, Washington e Gerusalemme stanno cercando di fare un passo ulteriore rispetto alla tradizionale alleanza politica e militare che li lega da decenni. L’obiettivo non è soltanto collaborare. È innovare insieme. Nonostante le dimensioni ridotte Israele è diventato uno dei principali laboratori mondiali dell’innovazione applicata alla difesa. Molte delle tecnologie oggi considerate strategiche, dalla cyber security ai sistemi di sorveglianza avanzata, dall’intelligenza artificiale alla sensoristica intelligente, sono state sviluppate o perfezionate all’interno dell’ecosistema israeliano. Gli Stati Uniti dispongono invece della più grande capacità industriale e finanziaria del mondo occidentale. La Section 224 nasce dall’idea che la combinazione di questi due fattori possa generare un vantaggio competitivo difficilmente replicabile.

La vera novità della norma non è dunque militare, ma industriale e tecnologica. Per la prima volta il Congresso americano riconosce esplicitamente che la competizione strategica del XXI secolo si giocherà anche sulla capacità di integrare ecosistemi dell’innovazione, accelerare la ricerca applicata e trasformare rapidamente nuove tecnologie in capacità operative. È una lezione che arriva direttamente dai campi di battaglia contemporanei. La Cina investe ogni anno risorse enormi nell’intelligenza artificiale, nei semiconduttori, nei sistemi autonomi e nelle tecnologie dual use. La Russia continua a puntare sull’integrazione tra apparato militare e industria strategica. Iran e Corea del Nord cooperano sempre più strettamente sul piano tecnologico e militare. Di fronte a questo scenario, Washington sembra aver scelto una strada precisa: costruire una rete di innovazione occidentale capace di mantenere il vantaggio tecnologico rispetto ai principali concorrenti globali. L’Europa dovrebbe osservare con attenzione questa evoluzione. Mentre nel continente si discute spesso di autonomia strategica, il rischio è quello di restare spettatori di una trasformazione che sta già ridefinendo gli equilibri della sicurezza internazionale. La Section 224 rappresenta infatti qualcosa di più di una norma legislativa. È il segnale di una nuova stagione nella quale le alleanze non saranno misurate soltanto dalla presenza di basi militari o dalla firma di trattati, ma dalla capacità di condividere conoscenza, innovazione e sviluppo tecnologico. La forza dell’Occidente, nei prossimi decenni, potrebbe dipendere proprio da questo.

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Rodolfo Belcastro