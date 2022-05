In occasione del compleanno di Marco Pannella, su UltimoTv, la tv web di Sergio De Caprio, alias Capitano Ultimo, e del regista Ambrogio Crespi, è andato in onda ieri il docufilm “Giacinto Marco Pannella, un rivoluzionario”, che ripercorre la vita del leader del Partito Radicale. Pannella, prima della sua scomparsa avvenuta nel 2016, chiese a Crespi di occuparsi della realizzazione di questa pellicola per ripercorrere la sua vita. Un docufilm che riuscì a vedere ed in cui si riconobbe con grande affetto.

“Chi combatte per i diritti delle persone, non muore mai, come Marco Pannella; eppure, ci manca”, afferma il Capitano Ultimo, che ricorda così un uomo di battaglie civili e politiche, pilastro della storia del nostro Paese. “Tante le battaglie e le rivoluzioni non violente – si racconta su UltimoTv – che hanno permesso a tutti di essere oggi “più liberi di ieri”.

