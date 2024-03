È un Francesco sempre più assente, costretto a restare fuori dalla scena anche nel periodo Pasquale, tormentato da problemi di salute e dai postumi di una bronchite che ancora non l’abbandona. Mentre piazza San Pietro si addobba in vista di domenica, nell’aria c’è ancora il dubbio che il Santo Padre possa dare forfait alla veglia pasquale questa sera anche se la sua presenza, così come nel giorno di Pasqua, per la messa alle ore 10, al momento sarebbe confermata.

L’assenza alla Via Crucis

Ieri sera invece non era presente alla Via Crucis al al Colosseo: la sua partecipazione cancellata all’ultimo minuto ha lasciato il posto vuoto sulla poltrone bianca sul Palatino. Prudenza, visti i grandi problemi respiratori che lo affaticano nella lettura e gli impediscono di respirare correttamente. Nel comunicato della sala stampa vaticana si legge che “Il Papa ha optato per seguire dalla televisione il rito del venerdì santo al fine di conservare la salute in vista della Veglia di domani e della Santa Messa della domenica di Pasqua”.

Ha rinunciato a malincuore, così come aveva già fatto per l’omelia non letta nella domenica delle Palme, e come per il viaggio a Dubai nel vertice internazionale sul clima, accettando il consiglio dei medici di rimanere a casa. È il secondo anno consecutivo che rinuncia all’evento del Venerdì santo, la situazione però circa 12 mesi fa era diversa: un improvviso malore – dovuto ad un’infiammazione ai bronchi – lo aveva allora costretto a dire di no all’appuntamento.

I segnali in settimana erano incoraggianti: nell’udienza generale di mercoledì era riuscito a recuperare le forze, pronunciando la catechesi, due giorni fa ha presieduto la messa del giovedì, e nel pomeriggio è andato nella sezione femminile del carcere di Rebibbia, lavando i piedi a 12 detenute. Ora dunque l’attesa è proiettata alle 19.30 di oggi, quando il Papa dovrebbe fare il suo ingresso nella basilica vaticana per presiedere la veglia pasquale: nella notte santa anche la sua salute attende un messaggio di speranza.

Redazione

Luca Frasacco