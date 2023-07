Continua la guerra a Papa Francesco all’interno del Vaticano. L’ala conservatrice della Chiesa Cattolica ha accolto con critiche e scetticismo la nomina dell’arcivescovo Victor Manuel Fernández, connazionale del papa argentino, alla guida del Dicastero vaticano per la dottrina della fede. Polemiche dettate da un libro scritto una trentina d’anni fa. Un libro chiamato “Heal Me with Your Mouth: The Art of Kissing“, ovvero “Guariscimi con la tua bocca, l’arte del bacio”.

Un libro che non è più in stampa ma tanto è bastato per mettere in dubbio l’idoneità dell’arcivescovo di La Plata Fernandez, 60 anni e noto come “Tucho”, nel nuovo ruolo che andrà a ricoprire per Bergoglio. Un organismo un tempo noto come Sant’Uffizio che per secoli si è occupato di perseguitare gli eretici, disciplinare i dissidenti e far rispettare la morale sessuale. Un ruolo che fu ricoperto anche da Ratzinger.

Lo stesso Fernández difende il libro, sostenendo che al suo interno non ci sono eresie o errori, con i suoi critici che stanno prendendo frasi fuori contesto per attaccarlo.

“Questi sono settori ultra-conservatori che odiano profondamente il pontefice argentino (Francesco)”, ha detto all’Associated Press Fernandez, arcivescovo di La Plata, una città a 70 chilometri a sud di Buenos Aires. “Prendono una frase dal libro e dicono: ‘Guarda il livello di questo teologo. Come può una persona che usa queste espressioni essere il prefetto della Dottrina della Fede?‘”, ha detto Fernandez, che da giovane sognava di fare il poeta.

“Guariscimi con la tua bocca, l’arte del bacio” è un libro di 80 pagine, pubblicato nel 1995 ma non più in stampa, è emerso come un punto chiave utilizzato per far saltare la nomina dell’arcivescovo sessantenne comunemente noto come “Tucho” a uno degli uffici più potenti del Vaticano.

Il libro sottolinea l’importanza del bacio nei rapporti umani, definendoli espressioni di amore assoluto. “In inglese, ‘Kiss’, in italiano, ‘bacio’, in francese, ‘baiser’, in tedesco, ‘kuss’, in portoghese, ‘beijo’. A seconda di come è fatto, è spesso chiamato anche ‘peck, ”Succhiare’, ‘trapanare’, ecc.” dice il libro.

Un articolo pubblicato all’inizio di questo mese sull’agenzia di stampa cattolica Zenit diceva che “tutti parlano di monsignor Víctor Manuel Fernández… e soprattutto dei suoi baci”. Critiche all’arcivescovo, la cui nomina è stata vista da alcuni come un tentativo di rottura con il passato, sono arrivate da esponenti religiosi conservatori negli Stati Uniti. “Pregate che ritorni alla fede cattolica”, ha scritto sui social Joseph Strickland, vescovo di Tyler, in Texas.

Fernández, che ha da tempo uno stretto rapporto con il papa, un collega argentino, ha detto di aver rifiutato le offerte successive di ristampare il libro. Uno degli estratti dal libro recita: “Una coppia con molto sesso, molta soddisfazione sessuale, ma pochi baci genuini o con baci che non dicono nulla sta scavando la fossa dell’amore ad ogni incontro sessuale, creando routine, fatica e stanchezza finché uno di loro non trova qualcosa di più umano.

Fernández si è definito un riformista a cui non piace “rompere con tutto”, ma sostiene una chiesa che sia “più inclusiva, più rispettosa dei diversi modi di vivere e di pensare”.

