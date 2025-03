Arrivano rassicurazioni sullo stato di salute del Papa. La sala stampa vaticana ha fatto sapere che il Santo Padre ha trascorso una notte tranquilla e che continua a riposare. Si tratta del diciassettesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli, vissuto con particolare apprensione dopo la giornata di ieri, quando aveva accusato una crisi isolata di broncospasmo che aveva determinato un episodio di vomito e un conseguente peggioramento del quadro respiratorio. Francesco, 88 anni, era statoprontamente broncoaspirato con l’inizio di una ventilazione meccanica non invasiva (una maschera che copre naso e bocca) fornendo però buona risposta sugli scambi gassosi e rimanendo comunque vigile e orientato. Le prossime 24-48 ore saranno cruciali per valutare il grado di criticità della situazione. Dopo circa 4 giorni in cui si iniziava a vedere un miglioramento delle condizioni, la crisi di ieri – seppur risolta nell’arco della giornata – ha portato nuove preoccupazioni: il Pontefice non è ancora fuori pericolo e la prognosi resta riservata.

