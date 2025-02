I commenti: deve abbandonare e permettere un nuovo conclave, no un pastore non abbandona il suo gregge; Benedetto creò una novità, lui invece si aggrappa al soglio di Pietro; deve dimettersi, no deve restare sulla croce come Cristo… Il bollettino: ci sono poche piastrine nel sangue, la polmonite è sotto controllo, ha fatto poca pipì, ha fatto troppa pipì, l’insufficienza renale è rientrata, ha perduto otto capelli bianchi…

La stampa italiana non fa altro che parlare del Papa. Ogni cinque minuti abbiamo un aggiornamento dall’ospedale Gemelli. È giusto essere informati, meno lo è l’abuso d’informazione. E comunque, con tutta questa super attenzione, oltre alle preghiere, consiglio a Papa Francesco di fare le corna almeno tre volte al giorno. Non si sa mai…

Alessandro Agostinelli