Quarto ricovero al Policlinico Agostino Gemelli per Papa Francesco per “accertamenti diagnostici” e per curare “in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tuttora in corso”. E’ quanto annuncia la Santa Sede dopo settimane in cui le condizioni di Bergoglio sono apparse assai debilitate durante le udienze pubbliche. Il Pontefice, che ha compiuto 88 anni lo scorso dicembre, nelle ultime due udienze del mercoledì (5 febbraio e 12 febbraio) aveva rinunciato a pronunciare la catechesi, affidandola ad un collaboratore, così come avvenuto per l’omelia della Messa del Giubileo delle Forze Armate. Non è stato fornito un termine preciso della degenza del Santo Padre ma non si esclude un ricovero fino a cinque giorni.

Gli incidenti domestici di Papa Francesco

Avvenire ricorda che a metà gennaio, Papa Francesco è stato vittima di un incidente domestico: in Casa Santa Marta è caduto e aveva riportato una contusione all’avambraccio destro. Una caduta che non ha comportato fratture. Altro incidente domestico a dicembre quando in occasione del Concistoro per la creazione dei nuovi cardinali, il papa mostrava un livido sotto al mento, causato dall’aver colpito il comodino. A causa dei legamenti al ginocchio, da diverso tempo il Papa usa per spostarsi usa una sedia a rotelle, un bastone o un deambulatore.

Il quarto ricovero al Gemelli

Quello delle scorse ore, come detto, è il quarto ricovero al Gemelli per Papa Francesco dall’inizio del suo pontificato (2013), il secondo consecutivo avvenuto durante i mesi invernali a causa di influenze e bronchite. Il comunicato della Santa Sede sottolinea che il ricovero odierno non è avvenuto in emergenza, ma dopo le udienze in programma oggi, 14 febbraio, per assicurare un ambiente che consenta un monitoraggio più costante e protetto. Prima di oggi, l’ultimo ricovero risale al 7 giugno del 2023, quando fu operato all’addome e dimesso dopo circa dieci giorni. Sempre nel 2023, dal 29 marzo al primo aprile, il Papa ha trascorso tre giorni al Gemelli per un’infezione respiratoria dopo aver avvertito un forte dolore al petto e difficoltà a respirare. Anche in quel caso i medici diagnosticarono una bronchite acuta, trattata con antibiotici per via endovenosa. Nel 2021, dal 4 al 14, Bergoglio ha trascorso 10 giorni in ospedale per un’operazione al colon. Nello stesso ospedale, Bergoglio si era recato anche a novembre 2023 e febbraio 2024 per dei controlli giornalieri.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo