Disavventura per Papa Francesco. Il Pontefice è caduto questa mattina a casa Santa Marta riportando una contusione all’avambraccio destro, ma senza ossa fratturate. A riportare l’accaduto è il portavoce del Vaticano Matteo Bruni: la sala stampa della Santa Sede fa sapere che il braccio è stato immobilizzato in misura cautelativa. Il dolore sarà valutato nelle prossime ore.

Papa Francesco, la caduta precedente e l’agenda non interrotta

Non si tratta delle prima caduta di Francesco, che poco più di un mese fa, lo scorso 6 dicembre – sempre a Casa Santa Marta – era scivolato sbattendo il viso e procurandosi un vistoso livido sul lato destro del volto. “Ha battuto il mento sul comodino”, aveva fatto sapere la sala stampa Vaticana. Nonostante l’imprevisto odierno, Francesco ha comunque mantenuto la sua agenda, svolgendo le diverse udienze previste, nominando – in particolare – Membro del Dicastero delle Cause dei Santi, mons. Alejandro Arellano Cedillo, Decano del Tribunale della Rota Romana e ricevendo in udienza Nosipho Nausca-Jean Jezile, Presidente del Comitato Mondiale per la Sicurezza Alimentare; successivamente ha incontrato Alvaro Lario, Presidente del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo.

