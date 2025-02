Si aggravano le condizioni di Papa Francesco. Il pontefice è attualmente in prognosi riservata al Policlinico Gemelli di Roma dove è ricoverato dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Il quadro clinico, come riferito dal bollettino medico è peggiorato nel corso della giornata, presentando una crisi respiratoria asmatica “di entità prolungata nel tempo, che ha richiesto anche l’applicazione di ossigeno ad alti flussi”. “Il Santo Padre – si legge nella nota – continua ad essere vigile e ha trascorso la giornata in poltrona anche se più sofferente rispetto a ieri”. La Santa Sede conferma che lo stato di salute di Francesco continua ad essere critico limitandosi a riferire che “non è fuori pericolo”.

Papa Francesco non reagisce alla terapia

Non c’è solo la polmonite: a peggiorare il quadro clinico i problemi di bronchite asmatica di cui il Santo Padre già soffriva. La preoccupazione dei medici risiede anche nelle difficoltà del paziente di reagire alla terapia. Gli esami del sangue odierni hanno inoltre evidenziato una piastrinopenia, associata ad un’anemia, che ha richiesto la somministrazione di emotrasfusioni.

La giornata di Papa Francesco

Anche in giornata Francesco ha continuato le sue attività di governo della Chiesa, diverse le nomine decise oggi (riportate dal Bollettino della Sala stampa della Santa Sede) e accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Maradi (Niger), presentata per raggiunti limiti di età da mons. Ambroise Ouédraogo. Dagli ultimi aggiornamenti in mattinata si era saputo soltanto che domani il Papa non avrebbe recitato l’Angelus – come accaduto domenica scorsa – e che aveva trascorso una notte serena.

In aggiornamento

