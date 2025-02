La degenza di Papa Francesco presso il Policlinico Gemelli si prospetta tutt’altro che breve. L’udienza generale prevista per mercoledì è stata annullata e, secondo le attuali previsioni, il Pontefice potrebbe rimanere ricoverato per l’intera settimana. È stato il bollettino medico diffuso nel primo pomeriggio a chiarire la sua condizione, rivelando la presenza di un’infezione polimicrobica alle vie respiratorie, un quadro più complesso rispetto alla semplice “bronchite” ipotizzata inizialmente.

L’infezione polimicrobica

La necessità di modificare la terapia antibiotica suggerisce che nell’apparato respiratorio siano stati individuati batteri di diversa natura, tra cui è plausibile la presenza di Mycoplasma pneumoniae, streptococco e stafilococco, agenti patogeni che in questo periodo risultano particolarmente diffusi e che, nelle persone anziane o con fragilità pregresse, possono evolvere in polmonite. Un’infezione che può portare a febbre persistente, tosse, difficoltà respiratorie, dispnea e una marcata spossatezza.

Papa Francesco e i problemi respiratori

Papa Francesco, 88 anni, convive da tempo con problemi respiratori, peggiorati nelle ultime due settimane. Venerdì scorso i medici gli hanno consigliato il ricovero dopo aver constatato che, nonostante il malessere, il Pontefice continuava a portare avanti i suoi impegni quotidiani tra udienze e celebrazioni a Santa Marta, ma al momento continuerà a trascorrere le sue giornate nella stanza riservata ai Papi, al decimo piano del Gemelli. Nel frattempo dall’ospedale fanno sapere che “Tutti gli accertamenti effettuati sino ad oggi sono indicativi di un quadro clinico complesso che richiederà una degenza ospedaliera adeguata”.

L’ultimo bollettino medico

“Il Santo Padre continua ad essere apiretico e sta proseguendo la terapia prescritta. Le condizioni cliniche sono stazionarie, è senza febbre”. Lo si legge in un aggiornamento della sala stampa della Santa Sede in merito alle condizioni di Bergoglio. “Questa mattina – si legge ancora – ha ricevuto l’Eucaristia e successivamente si è dedicato ad alcune attività lavorative e alla lettura di testi. Papa Francesco è toccato dai numerosi messaggi di affetto e vicinanza che continua a ricevere in queste ore; in particolar modo intende rivolgere il proprio ringraziamento a quanti in questo momento sono ricoverati in ospedale, per l’affetto e l’amore che esprimono attraverso i disegni ed i messaggi augurali; prega per loro e chiede che si preghi per lui”.

