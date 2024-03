Dopo aver superato le insidie legate al suo stato di salute, Papa Francesco è giunto in Piazza San Pietro questa mattina alle 10 per presiedere la solenne messa della Domenica di Pasqua sul sagrato della Basilica Vaticana. Alla liturgia, che si è aperta con il rito del “Resurrexit“, presenti fedeli romani e pellegrini provenienti da tutto il mondo, giunti per celebrare le festività pasquali. Secondo le prime valutazioni del Vaticano, si stima che siano presenti circa 30.000 persone in piazza. Durante la messa, non è prevista un’omelia papale. Subito dopo la celebrazione, il Papa impartirà la Benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro, concedendo anche l’indulgenza plenaria ai fedeli.

