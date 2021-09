L’Istituto nazionale tumori Pascale di Napoli negli ultimi anni si è confermato una vera eccellenza della Sanità riconosciuta a livello nazionale. Il suo sforzo per la ricerca, soprattutto nella lotta contro il Covid è stata preziosissima.

Consapevole di questo impegno il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha annunciato che dono stati prorogati fino al 31 dicembre prossimo, 50 contratti di lavoro flessibile funzionali all’attività scientifica dell’Istituto dei tumori di Napoli.

“Un atto di responsabilità – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – che conferma la grande attenzione per una grande eccellenza quale è il Pascale e l’impegno della Regione verso la ricerca. L’obiettivo ora è approdare a un provvedimento legislativo che consenta di continuare l’importante lavoro che sta portando avanti l’Istituto, per arrivare alla stabilizzazione di tutti i ricercatori”.

Già qualche giorno fa il Pascale aveva annunciato una novità nel campo della chirurgia: la robotica per la cura del tumore polmonare entra in sala operatoria per la prima volta in Campania. Accade al Pascale dove nella stessa mattinata vengono asportati con la tecnica minivasiva il lobo superiore destro del polmone in un paziente, e il timo in un altro. A eseguire gli interventi l’equipe di Edoardo Mercadante, 52 anni, romano, proveniente dal Regina Elena e da un mese nuovo direttore dell’Unità complessa di Chirurgia Toracica dell’Istituto dei tumori di Napoli.

I due interventi sono stati eseguiti su un uomo di 71 anni di Castellammare di Stabia, fumatore, affetto da neoformazione polmonare e sottoposto a lobectomia e linfectomia mediastinica e su un altro di 70 anni, di Napoli, affetto da tumore mediastinico e sottoposto a timectomia. Grazie alla bassa invasività dell’operazione e radicalità di asportazione del tumore, entrambi i pazienti stanno bene e sono a casa, dimessi dopo appena 4 giorni di degenza.

