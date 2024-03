Più piccole, con meno cioccolato, ma non per questo meno costose. Il prezzo delle uova di Pasqua quest’anno, ha toccato cifre da record.

Fino a 40€ per un uovo di Pasqua

Un aumento generalizzato schizzato nell’ultimo anno, con i marchi più noti che hanno aumentato i loro prezzi al pubblico tra il 16% e il 24% rispetto all’anno precedente, con alcuni picchi fino al 40% in alcune catene di distribuzione. E così, alcuni dei marchi più noti, hanno esposto le proprie creazioni di cioccolato artigianale arrivando fino a 40€ per le confezioni da 450 grammi. In questi giorni di festività, tre italiani su quattro consumano regolarmente prodotti a base di cioccolato, con una media di circa due chili pro capite e un fatturato annuo nel nostro Paese che supera i due miliardi di euro, come evidenziato dal Codacons.

Non sorprende dunque l’annuncio della Coldiretti, che fa notare come la colomba abbia abbattuto la concorrenza a tavole delle uova di cioccolato e della decisione di 4 famiglie su 10 di far ricorso al fai da te, preparando in casa i dolci tipici della Pasqua, con il ritorno in grande stile delle ricette regionali.

Anche una recente indagine del Guardian conferma come nell’ultima settimana i prezzi del cacao siamo saliti ai massimi storici nelle borse merci di Londra e New York, superando per la prima volta i 10.000 dollari a tonnellata.

Cosa c’è dietro i prezzi alle stelle del cacao

