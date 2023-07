Paura per Massimo Mauro. Il noto ex centrocampista di Juventus e Napoli, oggi opinionista di giornali e tv è stato colpito da un infarto mentre era impegnato in una partita di padel, nel corso di una vacanza in Calabria.

Dopo l’incidente, è stato immediatamente contattato un medico che ha provveduto a trasportare Mauro all’ospedale di Catanzaro, dove gli è stato eseguito un intervento di angioplastica d’urgenza. Grazie alla tempestività delle cure e all’eccellente assistenza medica ricevuta, il 61enne è ora in uno stato stabile.

Tranquillizzando i suoi cari e coloro che hanno seguito la notizia con apprensione, Massimo Mauro ha voluto condividere un messaggio di gratitudine e fiducia. In una dichiarazione fatta attraverso la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport, di cui è coinvolto, ha dichiarato: “In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora. Vengo seguito bene e coccolato”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco