Momenti, ore di paura per lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni: l’autore giallista di numerosi best-sellers, libri spesso diventati fiction di successo, è stato colpito la scorsa notte da un infarto. Lo scrittore è stato soccorso e trasportato tempestivamente all’Ospedale Cardarelli dov’è stato operato.

A dare la notizia del malore il giornalista e senatore del Gruppo Misto Sandro Ruotolo con un tweet sui social. “Forza Maurizio! Maestro e fratello. L’infarto ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene”.

#MauriziodeGiovanni Forza Maurizio! Maestro e fratello. L’infarto ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene. — sandro ruotolo (@sruotolo1) July 13, 2022

La notizia ha fatto in pochi minuti il giro del web. Tantissimi i messaggi di affetto e solidarietà sui social. Il fan club dello scrittore ha reso noto che sono stati momentaneamente annullati tutti gli appuntamenti estivi dello scrittore alle prese con le presentazioni dell’ultimo romanzo Un volo per Sara. Secondo le prime informazioni che arrivano dal nosocomio lo scrittore è stato operato, l’intervento è riuscito e De Giovanni sta già meglio.

“Ringraziamo tutti per l’enorme affetto dimostrato in queste ore complicate – le parole del Fan Club dello scrittore – Un ringraziamento speciale ai medici e agli infermieri dell’Ospedale Cardarelli per la solerzia e la professionalità dimostrate. Maurizio come saprete ha avuto un problema cardiaco. Ora va meglio ma resta sotto stretta osservazione e deve stare a riposo assoluto. Vi aggiorneremo appena possibile. Vi abbracciamo tutti, nell’attesa che Maurizio torni più forte di prima!”.

De Giovanni ha 64 anni. È emerso nel 2005 con la partecipazione a un concorso di giallisti organizzato da Porsche Italia presso lo storico Gran Caffè Gambrinus a Napoli. I suoi romanzi sono stati tradotti in inglese, spagnolo, catalano, tedesco e francese. Dalle sue opere sono state tratte le serie televisive I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre e Il Commissario Ricciardi.

