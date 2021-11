Traffico in tilt e uno stabile evacuato: tutto per un incendio esploso, all’improvviso, nella notte. È successo a Napoli al quartiere Vomero, a via Cilea, dove è andato in fiamme un furgone che trasportava bombole di acetilene. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia locale e Napoli Servizi. Le fiamme sono state domate subito ma sul posto sono in corso ancora operazioni per accertare la situazione e mettere in sicurezza la zona.

L’incendio intorno alle tre della scorsa notte, in via Cilea al Vomero, all’altezza del civico 270. In fiamme un furgone che trasportava bombole di acetilene, un gas molto instabile utilizzato per le saldature. Una delle bombole è ancora a rischio esplosione e quindi in mattinata – è in corso in queste ore – è stato disposto l’intervento di una ditta specializzata per la rimozione della bombola già inertizzata.

Un palazzo, nei pressi dei quali si trovava il furgone, è stato evacuato. In corso accertamenti delle squadre di manutenzione per controllare se l’incendio possa aver causato danni alle condotte interrate, alle tubature dell’acqua e del gas. Il problema principale in queste ore riguarda il traffico: l’area è una delle più popolose della città, con circa 120mila abitanti.

Fin dall’intervento nella notte gli agenti hanno organizzato i percorsi alternativi. La rampa della tangenziale in uscita del Vomero è stata immediatamente chiusa per impedire il transito dall’imbocco di via Cilea a Largo Martuscelli. Chiusi anche diversi negozi per motivi precauzionali.

