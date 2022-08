Quella del 2022 è un’estate davvero folle fatta di estremi ben ontani dalle temperature e dal meteo degli anni scorsi. Nel primo finesettimana di agosto l’Italia è spaccata in due: il maltempo non dà tregua al Nord mentre al Sud continua a perdurare caldo e afa da record. Come saranno i prossimi giorni?

Allerta meteo in 7 regioni per forti temporali

Secondo quanto riportato dall’Agi c’è allerta oggi in sette regioni del Centro-nord per i temporali e le precipitazioni: si tratta di Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. La perturbazione che dalla Francia è arrivata sul Nord Italia sta portando infiltrazioni di aria fredda in quota che determinano una spiccata instabilità atmosferica. Sono previsti fenomeni particolarmente intensi sulle aree pianeggianti di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove nella serata di sabato ci sono state grandinate nel Piacentino, ma anche su Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano e Veneto. I fenomeni sono accompagnati in alcuni casi da grandinate e forti raffiche di vento.

I danni del maltempo

La situazione sta tornando sotto controllo in Val di Fassa dopo la bomba d’acqua di venerdì sera che aveva imposto anche alcune evacuazioni. Restano problemi di circolazione come a Cortina dove è ancora chiusa la statale ‘Alemagna’ per una frana caduta in due punti subito dopo il paese in direzione di Dobbiaco. La valle d’Aosta è alla prese soprattutto con la frana caduta in Val Ferret, sotto il Monte Bianco. Il danno maggiore riguarda l’acquedotto con l’interruzione dell’erogazione dell’acqua nella zona di Courmayeur. In Italia dove dall’inizio dell’anno si sono verificati ben 1567 eventi meteoroligici estremi tra nubifragi, tornado, tempeste di vento, grandinate, ondate di calore. Si tratta di un aumento del 24% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, come evidenzia un’analisi della Coldiretti su sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database.

Il maltempo provoca una vittima nel torinese

Il maltempo al nord ha causato anche una vittima a Pino Torinese. Secondo quanto riportato dall’AdnKronos, nell’incidente avvenuto nella notte mentre era in atto un violento temporale, il 56enne deceduto si trovava alla guida del suo taxi quando si è abbattuto sulla vettura un albero sradicato dal forte vento. Sul mezzo c’era anche una passeggera che è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chieri che hanno estratto dall’auto, incastrati tra le lamiere, il corpo del 56enne e la passeggera. Oltre al personale del 118, sul luogo anche i carabinieri cui sono affidate le indagini.

Il caldo in diminuzione al Sud

Al Sud bisognerà aspettare ancora qualche giorno per tornare a respirare. Nella prima domenica di agosto le punte resteranno di 37-38 gradi mentre dall’inizio della settimana il caldo sarà più sopportabile. Da martedì infatti l’ondata di caldo dovrebbe attenuarsi in tutta la penisola, comprese le regioni meridionali. E fino a Ferragosto si vedranno temporali, con il termometro che tornerà a salire nel weekend ma senza gli eccessi a cui ha abituato l’estate 2022. Da oggi, ma soprattutto a partire da domani, assisteremo a un aumento dell’instabilità atmosferica anche sulle regioni centro meridionali.

Previsioni per lunedì 8 agosto

Tra la notte e la prima parte del mattino di domani nubi sparse e tempo ancora un pò instabile al Nord con locali piogge e temporali, più probabili e diffusi tra Piemonte, Lombardia e settori occidentali di Veneto ed Emilia; nel pomeriggio i fenomeni al Nord tenderanno a concentrarsi su Alpi ed Appennino. Al Centro-Sud tempo inizialmente per lo più soleggiato ma con tendenza allo sviluppo di numerosi rovesci o temporali al Centro e nelle zone interne del Sud e delle Isole. Temperature massime in lieve rialzo al Nord-Ovest, in calo al Centro-Sud. Venti generalmente deboli settentrionali, salvo temporanee intense raffiche nelle aree temporalesche. Mari poco mossi o localmente un po’ mossi.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro