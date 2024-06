Era stato il sito dillingernews.it di Fabrizio Corona a riportare la storia attraverso un’intervista esclusiva con la ragazza. Si trattava di una escort romena di 24 anni, residente a Parma, che sosteneva di aver incontrato il capitano della Roma e centrocampista della Nazionale, Lorenzo Pellegrini, per diversi mesi, da gennaio a luglio 2023. Appuntamenti e insinuazioni di rapporti sessuali, ma anche di un presunto comportamento morboso del 27enne, tanto da portare la ragazza ad accusarlo di atti persecutori affermando che i gesti ossessivi del calciatore le avevano causato ansia e preoccupazioni. Alla denuncia sono seguite una serie di attacchi sui social da parte di profili fake. Tutta la storia si è rivelata falsa.

I due non si erano mai conosciuti

La difesa del calciatore ha prevalso e le indagini hanno dimostrato “la totale infondatezza della ricostruzione”. I due non si erano mai conosciuti e ora è la 24enne a essere accusata di calunnia e diffamazione. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno chiarito l’accaduto dopo la perquisizione della giovane. Ora i pm dovrebbero richiedere al gip l’archiviazione del reato di stalking.

Pellegrini mai coinvolto

“Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l’articolo pubblicato su un canale Instagram con notizie inventate sul mio conto. Non voglio invece sprecare più di tre secondi per smentire queste ovvie sciocchezze. Ci penseranno i miei legali, a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia. Mi auguro che le autorità competenti si attivino prontamente per tutelare persone per bene,” aveva dichiarato Pellegrini il giorno della diffusione della fake news.

