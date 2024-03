“Il pentimento di Francesco Sandokan Schiavone serve più a lui che a noi”. E’ quanto commenta Alessandro Barbano, direttore del Riformista, dopo l’avvio della collaborazione con la giustizia del 70enne boss dei Casalesi, al carcere duro dall’11 luglio 1998, giorno del suo arresto dopo una latitanza di circa 5 anni.

La notizia della collaborazione “è raccontata con entusiasmo in queste ore da uomini della politica e delle istituzioni – commenta Barbano -. ‘Ci porterà alla cassaforte del clan e agli imprenditori collusi che hanno utilizzato i soldi della camorra’ dice Federico Cafiero de Raho, ex magistrato e capo dell’Antimafia Nazioale, oggi esponente dei 5 Stelle, al centro delle polemiche sui dossieraggi fatti dal finanziere Striano e poi diffusi dai media”.

“‘E’ la prova che il 41bis funziona’ commenta invece il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro, confondendo una misura che dovrebbe servire a impedire che i boss comunichino all’esterno con una sorta di carcere duro finalizzato ad estorcere confessioni e dimostrando qual è la sua coltura dello stato di diritto e dei principi liberali” sottolinea il direttore del Riformista.

“In realtà Francesco Schiavone potrà dire poco o nulla di rilevante alla indagini 26 anni dopo. A dirlo con onestà intellettuale – riconosce Barbano – è Roberto Saviano, un altro che sui racconti dell’Antimafia ha costruito la sua immagine”. Saviano “dice che ci racconterà qualche fesseria per sfuggire al carcere duro, a quell’ergastolo ostativo che lo condannerebbe a morire dietro le sbarre. Probabilmente il suo pentimento serve più a lui che noi”.

“A noi che l’ergastolo ostativo non piace, questo evento non può che essere considerato positivamente ma – conclude Barbano – con lo stesso realismo bisogna evitare di trasformare i fatti di mafia in uno strumento di propaganda politica. Sarebbe ora che questa strumentalizzazione finisse”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo