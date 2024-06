Si gioca oggi Atalanta-Fiorentina, il recupero della partita di Serie A che è stata rinviata a causa della morte di Joe Barone. Una partita che ha poco da offrire a livello di carica agonistica, visto che il campionato è finito e ha già dato tutti i verdetti possibili per la zona Champions ed Europa, e anche per la retrocessione. L’unico dubbio è che posizione avrà l’Atalanta in classifica. Un elemento che ha un valore importante a livello economico. La scelta di far giocare il match alla fine del campionato con tutte le altre squadre già in vacanza è stata molto criticata, con le accuse da parte di tantissimi tifosi di aver falsato il campionato.

Atalanta-Fiorentina, perché è importante

In caso di vittoria dell’Atalanta, la squadra di Bergamo salirebbe a 72 punti superando la Juventus. Chiudere il campionato di Serie A al terzo posto significa guadagnare 16.8 milioni di euro. E in più bisogna aggiungere un aumento dei ricavi della Champions provenienti dal Market Pool Uefa, cioè 5 milioni di euro. In caso dovesse arrivare al quarto posto, i milioni che incasserà l’Atalanta sono 14,2 per la classifica e 2,5 dal market pool. Per questo la vittoria dell’Atalanta contro la Fiorentina vale più di cinque milioni di euro. Un valore economico importante, anche dopo il trionfo in Europa League.

