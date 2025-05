“Stare con Israele“. Torna L’Ora del Riformista con un appuntamento dedicato alle “ragioni di Israele e al diritto ad esistere negato dal mondo arabo“, riprendendo le parole del direttore Claudio Velardi nell’editoriale di martedì 20 maggio con cui presentava ai lettori la pagina che ogni giorno Il Riformista dedicherà alla causa israeliana.

Al dibattito, in programma a partire dalle 15 e moderato dal giornalista Aldo Torchiaro, partecipano Anna Paola Concia, sin dall’inizio una delle voci più forti a fianco di Israele, coordinatrice del comitato organizzatore di Didacta Italia; Tiziana Della Rocca, scrittrice, promuove una narrazione equilibrata e informata sul conflitto israelo-palestinese; Iuri Maria Prado, firma di punta del Riformista, in prima linea in difesa di Israele contro l’antisemitismo e la manipolazione del diritto internazionale; Alessandro Ricci, fondatore di Studenti per Israele; Ugo Volli, semiologo e filosofo, tra i promotori dell’ebraismo riformato, già docente dell’Università di Torino; il direttore del Riformista Velardi.

“Stare con Israele”, la diretta a partire dalle 15

Ciro Cuozzo