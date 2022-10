Un uomo ha accoltellato cinque persone in un centro commerciale di Assago, alle porte di Milano. L’episodio, non è chiaro se relativo a una lite o a un gesto di una persona squilibrata, è avvenuto in via Milanofiori poco dopo le 18.30 e ha visto protagonista un uomo che sarebbe stato fermato successivamente dai carabinieri. Le condizioni di 3 dei feriti sarebbero gravi, tanto da aver richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il centro commerciale è stato evacuato. Al momento si esclude che si possa essere trattato di un atto terroristico.

I militari sono a lavoro per ricostruire la dinamica. Sul posto anche sei ambulanze del 118. Tre dei feriti hanno 28, 30 e 40 anni, sono tutti uomini. Per uno di loro è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo armato di coltello sarebbe entrato nel centro commerciale e avrebbe cominciato a colpire i presenti.

“Ora che siamo lontane siamo più tranquille ma eravamo veramente terrorizzate, non capivamo cosa succedeva, vedevamo gente scappare in lacrime”: lo dice all’ANSA una ragazza che si trovava nel centro commerciale di Assago quando un uomo ha ferito cinque persone. “Mi è rimasta molto impressa una ragazza che piangeva, completamente sotto shock” aggiunge la testimone.

seguono aggiornamenti

