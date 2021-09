Ancora una volta Fedez è al centro della polemica social. Questa volta a scatenarla è stata la presenza sul palco di Pio e Amedeo al “Seat Music Awards” in onda su Rai Uno. “Se Pio e Amedeo sono su Rai1 in prima serata vuol dire realmente che la Rai è libera – hanno esordito i due comici – Ci avevano detto che i dirigenti della Rai censurano e invece no, nessuno che si è permesso a venire a dire a noi ‘ragazzi che dite, ragazzi di cosa parlerete’”. Il duo comico ha riportato alla ribalta la polemica che scoppiò per il concerto del Primo Maggio quando Fedez accusò la Rai di aver tentato di censurare il suo intervento.

E poi ancora più diretti: “Ma tanto se si va in diretta si può dire quel che si vuole e anche qualcun altro avrebbe potuto fare così senza suscitare tante polemiche, dici delle cose e non è che arrivano i bodyguard a cacciarti dal palco, dai Federico. Si fa la polemica, ti piace che si fa il traffico sui social e poi ‘swipe up’ mi vendi i prodotti. E comprati lo smalto che ho fatto io e comprati altro”. Pio e Amedeo hanno concluso invitando a un applauso alla Rai “che non ci ha censurato”.

Pio e Amedeo sul palco dell’Arena di Verona hanno ricevuto un premio “per aver innovato il linguaggio televisivo e saper cogliere le sfaccettature della vita quotidiana”.

La replica di Fedez non si è fatta attendere. “Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti cercando di spu**anare l’avversario senza contraddittorio: figo!”, ha esclamato. “Bravi tutti, mi è piaciuto. Bravi Pio e Amedeo, spero un giorno di diventare un anticonformista anti-sistema rivoluzionario come voi, domani incomincerò, uscendo per strada e dando del n**ro e del fr**io a tutti per strappare dei sorrisoni”.

Fedez ha concluso dando la buonanotte ai suoi followers e aggiungendo: “Io mi immergo nella mia vita triste, domani alle 10 aprirò il mio chioschetto di smalti senza il quale non riuscirei a dare da mangiare ai miei figli e mi inventerò qualche polemica per riuscire a vendere i miei smaltini”. Poi, non pago, si è rivolto a Pio e Amedeo: “Sono un po’ deluso. Avete sdoganato ne*ro e fr**io in tv, siete in diretta sulla Rai, ma una bella bestemmia non me la tiri? State perdendo lo smalto, se volete ve ne presto un pochino”, ha ironizzato, facendo il dito medio.

