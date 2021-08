Pioggia di mascherine dal cielo. A centinaia. Sono finite anche in mare. È successo in Calabria, proprio oggi, nella giornata di Ferragosto. Mascherine chiuse in una bustina di cellophane con tanto di biglietto elettorale: Vota Salvini, Leo Battaglia. È successo su alcune spiagge dell’Alto Ionio Cosentino.

Un gesto che ha suscitato ilarità, ma pure inquinamento, ai limiti del grottesco, a Villapiana Lido, in provincia di Cosenza. Altro che tutela dell’ambiente e transizione energetica. Stesse reazioni a Trebisacce. Lo ha raccontato su Facebook anche Nicola Lavitola: “Un elicottero che procedeva in direzione Taranto lanciava buste di plastica con dentro mascherine e manifesti elettorali della Lega Salvini. L’elicottero volava basso, sicuramente al di sotto dei 150 metri, mettendo in pericolo la presenza di tutte le persone presenti sul litorale. Le buste (rigorosamente di plastica) lanciate in grandi quantità. Metà finivano in mare. Ho denunciato alla Guardia costiera e alla Guardia di Finanza“.

Altre denunce sono state raccolte dal giornale online Icalabresi.it. Non è la prima volta che Leo Battaglia si fa notare per trovate elettorali creative e piuttosto pittoresche. Il politico è tra i candidati alla carica di consigliere regionale nella lista del Carroccio.

“Domenica di Ferragosto, Alto Jonio cosentino. Ore 12. Un elicottero a bassa quota vola sulle spiagge. Temiamo tutti ci sia un incendio. Invece scarica – e la maggior parte ovviamente finisce in mare – bustine di plastica contenenti una mascherina chirurgica con questa scritta:“Lega Salvini. Leo Battaglia”. Ignobile forma di pubblicità politica. Non c’è limite alla strafottenza e al cattivo gusto. Ovviamente ho segnalato a chi di dovere”, ha scritto su facebook Alessia Alboresi, consigliere comunale di Corigliano Rossano

“Questa mattina, domenica di Ferragosto, nell’Alto Jonio cosentino, un elicottero a bassa quota vola sulle spiagge e scarica in mare e in spiaggia bustine di plastica contenenti una mascherina chirurgica con la scritta ‘Lega Salvini, Leo Battaglia’ e il simbolo della Lega. Azioni ripetute a Marina di Albidona, Trebisacce, Rossano-Corigliano, Villapiana e altri comuni. Una vergogna”, la reazione invece del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, in scadenza del mandato, e candidato alla Presidenza della Regione Calabria.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

