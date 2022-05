Senza motivo, secondo quanto fanno sapere le forze dell’ordine. Senza motivo avrebbe dato fuoco a quattro automobili scelte a quanto emerge a caso in strada. E un uomo è stato così arrestato dai carabinieri che sono risaliti alla sua identità in pochissimo tempo. È successo a Torre del Greco, in provincia di Napoli.

L’episodio nella notte tra martedì e mercoledì. Quattro auto in fiamme, parcheggiate lungo via Nazionale e via Ponte della Gatta. L’uomo in questione avrebbe innescato le fiamme dando fuoco a dei cartoni con un accendino. I cartoni sono stati lasciati sulle automobili che sono andate quindi a fuoco.

Secondo i carabinieri della sezione radiomobile e delle stazioni centro e capoluogo di Torre del Greco, le auto sono state scelte “evidentemente a caso”. E sono andate completamente distrutte. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco locali e di Napoli.

I militari sono riusciti rapidamente a risalire al nome dell’uomo accusato grazie all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza nella zona. Si chiama Dario Izzo, classe 1975. È già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno seguito a ritroso il cammino percorso da Izzo e lo hanno identificato e bloccato. Al momento si trova in carcere in attesa di giudizio.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

