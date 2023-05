Il Decreto Ponte è legge. L’infrastruttura, un simbolo non solo per il Sud Italia, ma per l’intero Paese, verrà costruita. Il progetto verrà realizzato, dunque, dopo un lungo iter legislativo.

Il via libera definitivo, dall’Aula del Senato, al dl sul Ponte sullo Stretto, è arrivato oggi, dopo l’ok della Camera dei giorni scorsi. I voti favorevoli sono stati 103, i contrari 49, gli astenuti 3.

“Via libera dal Senato, il decreto Ponte è legge! Oggi è una grande giornata, non solo per Sicilia e Calabria ma per l’Italia intera. Orgoglioso di questo nuovo traguardo: proseguiamo sulla strada dei Sì, con coraggio e buonsenso”, scrive su Twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, dopo l’approvazione al Senato del decreto sul Ponte sullo Stretto.

Sì al progetto anche da parte riformista, approvato dal gruppo Azione-Italia Viva. “Vogliamo essere chiari: noi siamo a favore del ponte sullo Stretto senza se e senza ma. Si tratta di un’opera fondamentale per lo sviluppo della Sicilia e dell’intero paese. Ora però il governo si metta al lavoro per realizzarlo”, ha detto la capogruppo Azione-Iv al Senato, Raffaella Paita.

“Quella di poter dire ‘si inizia’ è una opportunità che capita una volta ogni tanto. Noi saremo qui ad incalzare il governo perché questo ‘si inizia’ avvenga veramente”, ha detto la senatrice del gruppo Azione-Italia Viva Silvia Fregolent in Aula a palazzo Madama.

